Dwayne Johnson i pokaźna lista kontuzji, jakie doznał w swojej karierze 0

Dwayne Johnson ujawnia wszystkie kontuzje, które odniósł między rozpoczęciem kariery w WWE aż do zostania hollywoodzką maszyną do robienia hitów filmowych. Lista jest całkiem pokaźna i wygląda groźnie.

Niewielu aktorów miało tak trudną fizycznie drogę do sukcesu jak Dwayne Johnson. Zaczynając od amatorskich zapasów, aż do zostania najlepszym zapaśnikiem WWE przez wiele lat, kończąc na bohaterze filmów akcji. Wraz z niedawnym zdjęciem na Instagramie przedstawiającym go leżącego na brzuchu, Johnson wymienił liczbę obrażeń, które odniósł przez lata z powodu swojego zawodu. Samo czytanie o tym boli.

Mimo że wyglądam jak ranny, omdlały pijany bawół leżący twarzą na prerii – nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczny za te ciche chwile uzdrawiania. Po zabawnym bólu. To codzienne przypomnienie, że mamy tylko jedno ciało i musimy się nim zająć …

wyjawił Johnson

Poniżej lista urazów:

4 operacje kolana

Zerwany mięsień czworogłowy miednicy

Zerwany przywodziciel miednicy

Operacja potrójnej przepukliny

Zerwane ścięgno Achillesa

Całkowita rekonstrukcja barku

3 przepukliny kręgosłupa lędźwiowego

2 pęknięcia krążka dolnego odcinka kręgosłupa

Podczas gdy Johnson nie sprecyzował, jakie kontuzje zostały odniesione podczas konkretnego filmu, łatwo sobie wyobrazić, że jego czas jako "The Rock" w WWE zadały aktorowi wieli bólu i urazów. W końcu The Rock był podstawą WWE podczas tzw. "Attitude Era", kiedy to zapaśnicy byli zachęcani do tego, by mecze wyglądały jak najbardziej realne, nawet jeśli oznaczało to dla siebie poważne kontuzje.

Oprócz zapasów, Johnson stara się nie korzystać z dublera w swoich filmach oraz ogranicza CGI, co niewątpliwie powodowało okropne kontuzje w różnych momentach jego kariery filmowej, jednocześnie ugruntowując jego status największej gwiazdy filmów akcji, a także jednym z najlepiej opłacanych aktorów Hollywood.

Można by pomyśleć, że całe życie niszczących obrażeń zmusiłoby 48-letniego aktora do nieco zwolnienia. W rzeczywistości wydaje się, że Johnson pracuje ciężej niż kiedykolwiek, aby zmusić się fizycznie do swojej następnej roli, czyli Czarnego Adama. Johnson mówił o swoim przygotowaniu do tej roli, przyznając, że nigdy w życiu nie musiał przechodzić tak wymagającego treningu.

Źrodło: movieweb.com