Munteanu w Borderlands wcieli się w postać znaną jako Krieg. To postać grywalna, ludzki mutant. Umięśniony obrońca Tiny Tina, 13-letniej ekspertki od materiałów wybuchowych – w nią w filmie wcieli się Ariana Greenblatt.

Florian wnosi prawdziwe człowieczeństwo i wielowarstwowość do postaci, która na pozór wydaje się całkowicie szalona i brutalna. Krieg to najtrudniejsza rola jaką przyszło nam obsadzić. Wierzę, że Florian ożywi go w taki sposób, który mnie zaskoczy. Będzie on genialnym Kriegiem i idealnie pasuje do naszej niesamowitej obsady. powiedział Eli Roth, reżyser filmu