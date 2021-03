"Venom 2" z nową datą premiery - debiut filmu w kinach opóźni się o kolejne miesiące 0

Na kolejny film o Venomie poczekamy jeszcze dłużej. Sony Columbia Pictures zdecydowało się po raz kolejny przesunąć datę premiery widowiska Venom 2: Carnage.

Pierwotne film zatytułowany Venom 2: Carnage, który jest sequelem kasowego hitu z 2018 roku miał trafić do kin w październiku 2020 roku. Oczywiście z powodu pandemii koronawirusa wiele hollywoodzkich widowisk zostało przesuniętych w kalendarzu premier na późniejsze terminy. Zmiana nie ominęła również drugiej odsłony Venoma. Wówczas ustalono, że widowisko trafi do kin 25 czerwca tego roku. Jak się dzisiaj okazuje – nic z tych rzeczy!

Venom 2: Carnage został ponownie przesunięty, a nowa data debiutu w kinach została ustalona na 17 września 2021 roku. To nie jedyny tytuł od Sony Columbia Pictures, którego premierę zdecydowano się opóźnić w związku z zachorowaniami na COVID-19.

Podobny los spotkał produkcję noszącą tytuł Man From Toronto. Co ciekawe w filmie występuje Woody Harrelson, którego zobaczymy także w sequelu komiksowej superprodukcji w roli tytułowego czarnego charakteru, czyli Carnage’a. Wracając jednak do Man From Toronto – film akcji, w którym na ekranie pojawi się także Kevin Hart pierwotnie miał zadebiutować 17 września. Wytwórnia na razie nie podała nowej daty premiery.

Źrodło: The Hollywood Reporter.