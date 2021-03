Nadchodzi 4. sezon animacji Netflixa ''Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci'' 0

Zaledwie po trzech miesiącach od premiery trzeciego sezonu animacji Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci, która inspirowana jest serią kinowych filmów akcji, w sieci pojawiła się już zapowiedź dalszych przygód Tony’ego Torretto i jego ekipy.

fot. netflix

Głównym bohaterem animacji jest nastolatek Tony Toretto, będący kuzynem Dominica, który to wraz ze swoją paczką przyjaciół zatrudniony zostaje do pewnej misji. Musi pomóc pewnej agencji rządowej przeniknąć do elitarnej ligi wyścigów, która jest tylko przykrywką do działań nikczemnej organizacji przestępczej o nazwie SH1FT3R. Jej plan jest prosty i przewidywalny. Chce ona objąć władzę nad światem.

W trzecim sezonie bohaterowie wylądowali na Saharze. Teraz trafią do Meksyku, gdzie będą musieli oczyścić swoje dobre imię. Zostają bowiem oskarżeni o coś czego nie popełnili. Muszą udowodnić swoją niewinność i doprowadzić przed sąd prawdziwego winowajcę. W trakcie gdy starają się odnaleźć prawdziwego złoczyńcę, po piętach depcze im zapalczywy superagent.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz plakat promujący nowy sezon.

W głosowej obsadzie animacji powrócą Tyler Posey jako Tony Toretto, Charlet Chung jako Echo, Luke Youngblood jako Frostee Benson, Jorge Diaz jako Cisco Renaldo, Camille Ramsey jako Layla Gray, Renee Elise Goldsberry jako Ms. Nowhere i Avrielle Corti jako Rafaela. Nowi w obsadzie to Danny Trejo, Paul 'Big Show' Wight, Jason Rodriguez Hightower, Similce Diesel i Avrielle Corti.

Premiera 4. sezonu animacji już 16 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon