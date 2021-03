Czy Josh Stamberg powróci jako złoczyńca w przyszłych projektach Marvela? 0

WandaVision wprowadziło do uniwersum nową postać, dyrektora organizacji S.W.O.R.D. Tylera Haywarda granego przez Josha Stamberga. Czy w przyszłości bohater powróci w Marvel Cinematic Universe?

UWAGA NA SPOILERY

Na temat Tylera Haywarda nie wiemy tak naprawdę za dużo. Możliwe, że pała niechęcią do superbohaterów po tym, jak doszło do pstryknięcia palcami przez Thanosa i teraz poprzez postać Visiona chce zorganizować dla ludzi broń mogącą odeprzeć ataki wrogów w przyszłości. Czy niechęć do Avengersów sprawi, że w kolejnych produkcjach MCU, Tylera Haywarda będziemy postrzegali, jako antagonistę?

Na temat postaci wypowiedział się odtwórca tej roli, Josh Stamberg. Udzielił on wywiadu portalowi Entertainment Tonight.

Co możemy zrobić, aby nie został on dziwnym kolesiem? Podobało mi się to, że przez co najmniej półtora odcinka był on normalnym facetem, który wzbudzał jakąś tam sympatię i dopiero później przejął na nim kontrolę ten zły facet głodny rządzenia wszechświatem.

W finale serialu WandaVision postać Tylera Haywarda nie ginie, zamiast tego zostaje aresztowany. Furtka dla tej postaci pozostaje otwarta, tym bardziej, że spekuluje się, iż White Vision, który został przez niego stworzony może pojawić się w przyszłych projektach Marvela.

Jako twórca Białego Visiona modlę się, abym jakoś powrócił. Byłbym nie tylko rozczarowany, ale także trochę zaskoczony, gdybym gdzieś się nie pojawił.

