Chris Pratt na pierwszych zdjęciach z ''The Tomorrow War'' 0

Jeśli czekacie na premierę widowiska The Tomorrow War z Chrisem Prattem to mamy dla Was coś ciekawego. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące produkcję. A jeszcze dziś prawdopodobnie zadebiutuje pierwsza zapowiedź!

na zdjęciu Chris Pratt, film ''Jurassic World''

Na oficjalnym profilu platformy Amazon Prime Video na Twitterze opublikowane zostały zdjęcia, które dają nam pierwsze spojrzenie na bohatera, w którego wciela się Chris Pratt, aktor znany m.in. z produkcji Marvela czy serii Jurassic World.

Reżyserem filmu jest Chris McKay, który pracował na scenariuszu autorstwa Zacha Deana. Jego akcja została umiejscowiona w przyszłości, gdzie ludzkość musi toczyć ciężkie boje z kosmicznymi najeźdźcami. Niestety przegrana jest coraz bliżej, dlatego też naukowcy podejmują się szalonego planu przeniesienia do swojego świata żołnierzy z przeszłości.

Oprócz Pratta w obsadzie są też J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub i Alan Trong.

Pierwotnie film trafić miał do kin. Jednak panująca pandemia i fatalna sytuacja kin tym spowodowana zmieniła decyzję wytwórni odpowiedzialnych za produkcję. Sprzedano prawa do dystrybucji The Tomorrow War. Nabyła je platforma Amazon, która datę premiery widowiska wyznaczyła na 2 lipca 2021 roku.

Źrodło: Twitter