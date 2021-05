Leonardo DiCaprio na pierwszym zdjęciu z planu nowego filmu Martina Scorsese 0

W zeszłym miesiącu rozpoczęły się zdjęcia do najnowszego filmu Martina Scorsese Killers of the Flower Moon. Po tych kilku dniach zdjęciowych w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu, na którym widzimy Leonarda DiCaprio jako Ernesta Burkharta.

na zdjęciu Leonardo DiCaprio, film ''Zjawa''

Fotografia pojawiła się na oficjalnym koncie platformy Apple TV+ na Twitterze, dla której to powstaje ta produkcja. Oprócz DiCaprio na zdjęciu widzimy także aktorkę Lily Gladstone, która wciela się w Mollie Burkhart. Kobieta ta pochodzi z plemienia Osage i jest żoną Ernesta.

Killers of the Flower Moon to western, którego fabuła opiera się na powieści non-fiction Davida Granna i skupia się na morderstwach, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w 1920 roku. Zabójstwa rozpoczęły się po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

W obsadzie filmu oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Robert DeNiro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell i Sturgill Simpson. Autorem scenariusza do produkcji jest Eric Roth.

Źrodło: ComingSoon, Twitter