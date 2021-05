Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Najnowsza adaptacja głośnej powieści Jacka Londona "Martin Eden" zadebiutuje w polskich kinach 0

Najnowsza adaptacja głośnej powieści Jacka Londona Martin Eden została tym razem przeniesiona w czasie i umiejscowiona w Neapolu drugiej połowy XX wieku. Włoski reżyser Pietro Marcello chciał tym samym pokazać uniwersalność i ponadczasowość historii opowiedzianej w książce.

film "Martin Eden"

Film zdobył wiele nagród na światowych festiwalach, w tym dla najlepszego aktora podczas 76. MFF w Wenecji, nagrodę David di Donatello za najlepszy scenariusz, czy nagrodę Platform na MFF w Toronto. Był także nominowany do Europejskich Nagród Filmowych w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyser, aktor oraz scenariusz.

Z chwilą, gdy tytułowy bohater filmu Pietra Marcella, wywodzący się z klasy robotniczej Martin Eden, spotka na swej drodze Elenę, nie ma wątpliwości, że to miłość od pierwszego wejrzenia. Myśl o ślubie z pochodzącą z dobrze sytuowanej przemysłowej rodziny młodą kobietą powoli staje się jego obsesją. Postanawia dorównać jej i zdobyć wykształcenie.

Wyglądać to może na mezalians, bo cała wiedza, jaką do tej pory w swoim życiu zdobył Martin, opiera się nie na szkolnej edukacji, a na byciu w drodze. Zamiast kończenia kolejnych klas, od wczesnych lat pływał na statkach, imając się różnych dorywczych zajęć. Chcąc zatrzeć klasową różnicę i skromne pochodzenie, marzy o zdobyciu wykształcenia oraz rozpoczęciu kariery pisarskiej. Wsparcie znajduje u boku starszego lewicowego intelektualisty, który przyczyni się także do politycznego przebudzenia bohatera.

Martin Eden trafi do polskich kin już 21 maja.

Źrodło: Aurora Films