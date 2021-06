Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michael Keaton, Ezra Miller i inne gwiazdy "Flasha" na planie zdjęciowym 0

Prace na planie widowiska o solowych przygodach Flasha, które będą tak naprawdę wprowadzeniem do multiwersum DC, trwają w najlepsze. Media społecznościowe zalała fala zdjęć z planu, na których możemy ujrzeć odtwórców głównych ról. W tym tytułowego bohatera oraz Bruce’a Wayne’a.

Ezra Miller, "Liga Sprawiedliwości"

Co prawda produkcja skupi się przede wszystkim na przygodach Flasha, to na ten moment fani zaintrygowani są tą produkcją z innego powodu. W widowisku pojawi się Michael Keaton, który ponownie wcieli się w postać Bruce’a Wayne’a, którą portretował przed laty w filmach o Mrocznym Rycerzu reżyserowanych przez Tima Burtona. Gwiazdor jest obecny na planie zdjęciowym superprodukcji, co zresztą zostało wychwycone i zamieszczone w mediach społecznościowych.

Drugą ciekawostką z planu, która wywołała spore emocje i dyskusje jest Sasha Calle, która w filmie przywdzieje kostium Supergirl. Podejście do klasycznego kostiumu Dziewczyny ze Stali zostało nieco zmienione. Obecny strój wydaje się być zgodny z projektem kostiumu Supermana, którego gra Henry Cavill.

Poza tym na planie zauważono też Ezrę Millera i Kiersey Clemons, którzy kręcili wspólną scenę. Barry Allen zatrzymuje się, aby odpowiedzieć na pytania prasy, co oczywiście może mieć coś wspólnego ze sprawą, nad którą pracuje albo wciąż próbuje oczyścić imię swojego ojca.

Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z planu Flasha.

Premiera 4 listopada 2022 roku.

