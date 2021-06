Angelina Jolie w krainie baśni! Zapowiedź "Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów" 0

Dystrybutor udostępnił nową zapowiedź filmu Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów, czyli pierwszego w historii kina spotkania bohaterów dwóch ponadczasowych i uwielbianych przez wszystkie pokolenia baśni.

fragment plakatu filmu "Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów"

Ośmioletnia Alicja (Keira Chansa) i jej psotny brat Piotruś (Jordan A. Nash) spędzają błogie lato na angielskiej wsi. Zachęcani przez rodziców – Jacka i Rose (David Oyelowo i Angelina Jolie) dają upust wyobraźni – organizując herbaciane przyjęcia, walki na drewniane miecze i wymyślone przygody na statkach pirackich. Chwile szczęścia kończą się jednak, gdy ich rodzice popadają w poważne tarapaty. Chcąc pomóc rodzinie, Piotruś i Alicja wyruszają do Londynu, żeby sprzedać drogocenną pamiątkę. Ich wyprawa da początek wielkiej przygodzie, podczas której Alicja odkryje tajemniczą króliczą norę, a Piotruś wkroczy do świata fantazji jako nieustraszony przywódca Zaginionych Chłopców. To co nastąpi później, odmieni losy rodzeństwa i zapisze się w historii na zawsze.

Pierwsze w historii kina spotkanie bohaterów dwóch ponadczasowych i uwielbianych przez wszystkie pokolenia baśni. Dowiedz się, kim był Piotruś, zanim stał się Piotrusiem Panem i co robiła Alicja, zanim trafiła do Krainy Czarów? To właśnie ich wspólną historię opowiada porywające widowisko fantasy, w którym pierwsze skrzypce gra laureatka Oscara – Angelina Jolie, a wspierają ją: David Oyelowo, Anna Chancellor, Clarke Peters i Michael Caine. Za kamerą produkcji stanęła zdobywczyni Nagrody Amerykańskiej Akademii, Brenda Chapman – reżyserka oscarowej Meridy Walecznej i współtwórczyni takich familijnych hitów, jak: Król Lew, Auta czy Piękna i Bestia.

Film w naszych kinach od 9 lipca!

Źrodło: Kino Świat