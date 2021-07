Javier Botet jako Dracula w filmie ''The Last Voyage of the Demeter'' 0

Długo rozwijany projekt Amblin noszący tytuł The Last Voyage of the Demeter nareszcie wyszedł na prostą. Jak donoszą zagraniczne media kończy się obsadzanie głównych ról w produkcji, a jeszcze w tym tygodniu w Berlinie rozpoczną się pierwsze prace na planie.

na zdjęciu Javier Botet, film ''Numer 32''

W obsadzie filmu znajdują się Javier Botet, który wcieli się w głównego bohatera – hrabiego Draculę, David Dastmalchian jako Wojchek – pierwszy oficer Demeter, Liam Cunningham jako kapitan statku, Aisling Franciosi jako Anna, pasażer na gapę, Corey Hawkins, Jon Jon Briones jako kucharz na statku, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund i Chris Walley.

Akcja The Last Voyage of the Demeter osadzona zostanie w środku klasycznej powieści Brama Stokera. Poznamy losy statku Demeter i jego pasażerów, który to wiózł trumnę z Draculą z Transylwanii do Londynu. Statek nie dopłynął w całości do celu, bowiem wszyscy jego pasażerowie i załoga zostali zamordowani. Jedynym ocalałym był Dracula.

Za kamerą stanie André Øvredal, który pracować będzie na scenariuszu autorstwa Zaka Olkewicza. Zdjęcia do filmu powstaną w Berlinie i na Malcie.

Dla Javiera Boteta to pierwsza główna rola. Do tej pory ze względu na swój wygląd fizyczny wcielał się on głównie w straszne postacie w wielu filmach i serialach. Wystąpił m.in. w filmie Slender Man, [REC] 2, Crimson Peak. Wzgórze krwi czy Mama.

Źrodło: The Hollywood Reporter