Zack Snyder zamierza wyruszyć w kosmos. Filmowiec nakręci dla platformy streamingowej Netflix epicką przygodówkę science-fiction zatytułowaną "Rebel Moon". Snyder jest współautorem scenariusza, nad którym pracował z Shayem Hattenem i Kurtem Johnstadem. Twórca miał już okazję pracować z oboma panami. Z pierwszym przy okazji poprzedniego filmu zrealizowanego dla amerykańskiego giganta streamingowego, czyli Armii umarłych, a z drugim przy filmie 300.

"Rebel Moon" rozpoczyna się, gdy pokojowa kolonia na skraju galaktyki jest zagrożona przez armie tyrańskiego regenta o imieniu Balisarius. Zdesperowani ludzie wysyłają młodą kobietę o tajemniczej przeszłości, aby odszukała wojowników z sąsiednich planet, którzy mają pomóc im się bronić.