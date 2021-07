Pierwsze spojrzenie na bohaterki kontynuacji ''Seksu w wielkim mieście'' 0

Dla HBO Max po latach powstaje kontynuacja niezwykle popularnego serialu Seks w wielkim mieście. W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie, na którym widzimy trzy główne bohaterki nowej produkcji.

na zdjęciu Sarah Jessica Parker, serial ''Seks w wielkim mieście''

Zdjęcie opublikowane zostało na oficjalnym profilu aktorki Cynthii Nixon na Twitterze. Widzimy na nim Cynthię w towarzystwie swoich koleżanek z planu – Sarah Jessici Parker i Kristin Davis.

Aktorki powracają do swoich ról sprzed lat. Cynthia Nixon ponownie wciela się w Mirandę Hobbes, Kristin Davis sportretuje Charlotte York, a Sarah Jessica Parker Carrie Bradshaw.

Produkcja ta nosi tytuł And Just Like That i opierać będzie o książkę Candice Bushnell i oryginalny serial stworzony przez Darrena Stara. Poznamy dalsze losy trójki, z czwórki głównych bohaterek – zabraknie Samanthy. Carrie, Miranda i Charlotte walczą z skomplikowaną rzeczywistością, próbując nie zatracić swojej wieloletniej przyjaźni. Mając nawet 50 lat dalej nie jest to proste.

Obecnie w Nowym Jorku trwają zdjęcia do produkcji. Kontynuacja składać ma się z dziesięciu epizodów. W jej obsadzie oprócz wyżej wspomnianych znajdują się także Chris Noth jako Pan Big, Sara Ramirez, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson oraz Evan Handler.

Źrodło: Twitter