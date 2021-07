Zapowiedź 2. sezonu serialu ''Outer Banks". Skarb należy do płotek 0

Zbliża się premiera 2. sezonu serialu przygodowego Outer Banks, który na platformie Netflix zadebiutował w wiosną ubiegłego roku. Streamer opublikował pierwszy oficjalny zwiastun produkcji.

kadr z serialu ''Outer Banks"

Outer Banks to opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół („Pogues”) z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami — to będzie niezapomniane lato.

Pierwszy sezon pozostawił nas z lawiną cliffhangerów i wygląda na to, że następny sezon będzie dotyczył wyłącznie odpłaty.

W serialu występują Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah Cameron), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (J.J.), Austin North (Topper), Drew Starkey (Rafe Cameron) i Charles Esten (Ward Cameron). Za powstanie serii odpowiadają Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke.

Premiera 2. sezonu Outer Banks już 30 lipca 2021 roku.

Źrodło: netflix