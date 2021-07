Alan Taylor wyreżyseruje serialową wersję ''Wywiadu z wampirem'' 0

W ubiegłym miesiącu stacja AMC oficjalnie ogłosiła pierwsze prace nad serialem Wywiad z wampirem. Produkcja ta opierać będzie się na powieści Anne Rice o tym samym tytule, która jest pierwszą częścią cyklu Kroniki wampirów. Projekt posuwa się naprzód w dość szybkim tempie, bowiem już wyłoniono osobę, która stanie za kamerą.

na zdjęciu Alan Taylor, film ''Terminator: Genisys''

Reżyserią dwóch pierwszych odcinków zajmie się Alan Taylor, człowiek który pracował na planie wielu wspaniałych filmów i seriali. Odpowiada on m.in. za film Thor: Mroczny świat, Terminator: Genisys czy poszczególne epizody takich seriali jak Mad Men, Rodzina Soprano czy Gra o tron. Taylor oprócz funkcji reżysera, obejmie także stanowisko producenta wykonawczego serii.

Projekt otrzymał zgodę na realizację ośmioodcinkowego sezonu, którego premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Zaangażowani w niego są także Rolin Jones, Mark Johnson, autorka powieści Anne Rice i jej syn Christopher Rice.

Serial Wywiad z wampirem nie będzie z pewnością ostatnią produkcją AMC należącą do Kroniki wampirów, bowiem stacja nabyła prawa do całej tej serii. Oprócz niej zakupiła także możliwość ekranizacji drugiej popularnej serii Rice – The Lives of the Mayfair Witches.

Źrodło: Dark Horizons