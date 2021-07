''The Wheel of Time'' - pierwszy plakat zdradza datę premiery 0

Podczas trwającego w ten weekend Comic Conu Amazon opublikował pierwszy plakat serialu The Wheel of Time. Grafika zdradza przybliżoną datę premiery produkcji.

fragment plakatu promującego serial ''The Wheel of Time''

Plakat prezentuje się naprawdę dobrze. Centralną jego postacią jest Moiraine, odgrywana przez Rosamund Pike. Na dole grafiki widnieje listopad 2021 roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero podana, ale samo to, iż wiemy, że seria zadebiutuje jeszcze w tym roku jest już bardzo dobrą wiadomością.

Obecnie w produkcji jest już 2 sezon serialu, który zgodę na realizację otrzymał w maju tego roku.

Seria Amazona opiera się na bestsellerowym cyklu powieści Roberta Jordana Koło czasu. Akcja The Wheel of Time rozgrywać będzie się w świecie, w którym istnieje magia, ale władać może nią tylko wybrana grupa kobiet. Na ich czele stoi Moiraine. To członkini potężnej organizacji, która wraz z piątką młodych kobiet i mężczyzn wyrusza w niebezpieczną podróż. Jej celem jest odnalezienie reinkarnacji Odrodzonego Smoka, który albo uratuje ludzkość albo sprowadzi na nią zagładę. W serialu znajdziemy wiele odniesień do kultury i filozofii europejskiej i azjatyckiej, szczególnie do cykliczności czasu występującego w buddyzmie i hinduizmie.

