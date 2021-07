Netflix pracuje nad kontynuacją komedii ''Dzień na tak'' 0

Platforma Netflix ogłosiła, iż pracuje już nad kontynuacją udanej tegorocznej komedii Dzień na tak z Jennifer Garner w roli głównej.

na zdjęciu Jennifer Garner i Édgar Ramírez, film ''Dzień na tak''

Sequel ten powstanie w ramach umowy jaką aktorka podpisała z Netflixem. Obejmuje ona współpracę pomiędzy nią a streamerem, której efektem ma być wiele nowych filmów.

W sequelu komedii Dzień na tak Garner ponownie wcieli się w postać Allison Torres, matki która przez jeden dzień postanowiła na wszelkie pytania i prośby swoich dzieci odpowiadać TAK. Do tej pory ona i jej mąż Carlos zawsze mieli jedną odpowiedź – NIE. Pod naciskiem dzieci postanowili to jednak zmienić i dać swoich pociechom w prezencie tytułowy 'Dzień na tak'. Przez 24 godziny małolaty ustalają reguły. Oczywiście możemy spodziewać się jednej wielkiej katastrofy. Tak jednak nie będzie, rodzinę czeka szalona przygoda w Los Angeles, która zbliża ich wszystkich do siebie bardziej niż mogli sobie to kiedykolwiek wymarzyć.

Fabuła filmu opiera się na bestsellerowej powieści dla dzieci autorstwa Amy Krouse Rosenthal i ilustratora Toma Lichtenhelda. Produkcja stała się wielkim hitem Netflixa. W przeciągu miesiąca od premiery obejrzano ją w ponad 62 mln gospodarstw domowych. Jak na razie nie wiadomo na czym skupi się fabuła sequela.

