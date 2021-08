Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paolo Sorrentino łączy siły z Netflixem - zobaczcie zwiastun "To była ręka Boga" 0

Uhonorowany Oscarem scenarzysta i reżyser Paolo Sorrentino przedstawia historię młodego Fabietto Schisy, osadzoną w niespokojnym Neapolu lat 80. Platforma Netflix zaprezentowała pierwszy zwiastun produkcji noszącej tytuł To była ręka Boga.

"To była ręka Boga"

To była ręka Boga to opowieść, w której nieoczekiwane chwile radości, jak przybycie piłkarskiej legendy Diego Maradony, przeplatają się z równie nieoczekiwanymi tragediami. Los rozdaje karty, łzy i śmiech mieszają się ze sobą, a splot wydarzeń kształtuje przyszłość Fabietto. Sorrentino powraca do domu, aby opowiedzieć najbardziej osobistą ze swoich historii, osnutą wokół par tematów: losu i rodziny, sportu i kina, miłości i straty.

Premiera jeszcze w tym roku. Tylko na platformie Netflix.

Źrodło: Netflix