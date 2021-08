Okoye i Shuri na planie zdjęciowym widowiska "Black Panther: Wakanda Forever" 0

Maszyna produkcyjna widowiska Czarna Pantera 2 pracuje na najwyższych obrotach. W mediach społecznościowych zadebiutowały nowe zdjęcia z planu superprodukcji, na których możemy zobaczyć ważne bohaterki opowieści Marvela – Okoye i Shuri.

Letitia Wright - "Czarna Pantera"

Od kilku tygodni trwają zdjęcia do kolejnego widowiska Marvel Studios – Czarna Pantera 2. Ekipa przebywa obecnie w Cambridge, w stanie Massachusetts na Massachusetts Institute of Technology. Do tej pory produkcja filmu trzymana jest w wielkiej tajemnicy i tak naprawdę do opinii publicznej trafiają szczątkowe informacje związane z tym projektem.

Przed kilkoma dniami wyjawiono, że młoda aktorka Dominique Thorne pojawi się w filmie, jako Riri Williams. Dzisiaj mamy dla Was zdjęcia z planu, na którym widnieją dwie znane już bohaterki Kinowego Uniwersum Marvela – Okoye i Shuri grane kolejno przez Danai Gurirę oraz Letitię Wright. Nie jest jasne w jakim celu obie postacie pojawiły się na kampusie uniwersyteckim, ale spekuluje się, że może chodzić o zwerbowanie wspomnianej wcześniej Riri Williams do jakiejś misji.

Czarna Pantera 2 to jeden z najbardziej tajemniczych projektów Marvela z racji tragicznej śmierci odtwórcy tytułowej roli, Chadwicka Bosemana. Wiemy już, że studio zdecydowało się nie używać efektów komputerowych, aby "wskrzesić" aktora, ani nie robić ponownego castingu do roli T’Challi. Wydaje się, że to Shuri jest faworytką do przywdziania kostiumu Czarnej Pantery, jednak pojawiają się również głosy, że to M’Baku (w tej roli oglądamy Winstona Duke'a), czyli dawny wróg T’Challi, a obecnie jeden z jego wielkich sojuszników, powinien zostać superbohaterem z Wakandy.

Na jaki krok zdecydował się finalnie Marvel? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku. Czarna Pantera 2 trafi do kin 8 lipca 2022 roku.

