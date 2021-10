Intrygująca historia skłóconej rodziny - polska komedia obyczajowa "Chrzciny" w gwiazdorskiej obsadzie! 0

Intrygująca historia skłóconej rodziny, której losy połączyły się z przełomowym dla Polski wydarzeniem… Komedia obyczajowa Chrzciny z Katarzyną Figurą, Maciejem Musiałowskim, Tomaszem Schuchardtem i Michałem Żurawskim trafi do kin już 26 listopada.

Katarzyna Figura - "Chrzciny"

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Stan wojenny to mroczna część naszej najnowszej historii. Jednak wielu ludzi, pamiętających 13 grudnia 1981 roku przywołuje z uśmiechem dziwny fakt – nie było teleranka. Zawsze fascynowało mnie to tragikomiczne podejście Polaków do wydarzeń historycznych. Można odnaleźć je w wielu polskich filmach, np. w "Zezowatym szczęściu" Andrzeja Munka czy też w "Pułkowniku Kwiatkowskim" Kazimierza Kutza. Szara rzeczywistość zostaje w nich zderzona z elementami komizmu. Ta dwoistość stała się kluczem do pomysłu na film "Chrzciny".

mówi reżyser Jakub Skoczeń

Chrzciny są pełnometrażowym debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia, który razem z Iwo Kardelem jest także współautorem scenariusza do filmu.

Źrodło: Galapagos Films