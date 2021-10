Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Trench" miał być tak naprawdę filmem o Black Manta 1

W lutym 2019 roku buchnęła w mediach informacja o realizacji przez Warner Bros. Pictures spin-offu Aquamana, który miałby być horrorem. Produkcja zatytułowana "The Trench" finalnie nie powstała.

Yahya Abdul-Mateen II - "Aquaman"

"The Trench" miało być komiksowym widowiskiem w konwekcji kina grozy, które opowiedziałoby nam nieco więcej o głębinowych kreaturach, które moglibyśmy zobaczyć w Aquamanie. Co ciekawe w rolach drugoplanowych mieli pojawić się Jason Momoa i Amber Heard, czyli tytułowy superbohater oraz jego ekranowa wybranka serca, Mera.

Ostatecznie projekt – wraz z "The New Gods" Avy DuVernay – został odrzucony. Teraz filmowiec James Wan rzucił niemałą bombę w mediach społecznościowych. Jak się okazuje "The Trench" było zmyłką. Film tak naprawdę miał być spin-offem o Black Mancie. Warto odnotować, że jakiś czas temu spekulowano, czy aby nie byłoby dobrym pomysłem, aby antybohater DC pojawił się w Legionie samobójców, jako członek Task Force X.

Dzisiaj wiemy już, że Black Manta będzie ważną częścią sequela zatytułowanego Aquaman and the Lost Kingdom. Wcielający się w tego bohatera Yahya Abdul-Mateen II będzie głównym złoczyńcą widowiska. Premiera w 2022 roku.

