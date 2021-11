CANAL+ prezentuje pierwszy trailer i plakat serii "Planeta Singli. Osiem historii" 0

Już 19 listopada premiera utrzymanej w konwencji komedii serii Planeta Singli. Osiem historii. Już dziś widzowie mogą zapoznać się z pierwszym trailerem produkcji. W serii pojawi się 168 aktorów – wiele nowych twarzy oraz plejada największych gwiazd małego i dużego ekranu.

To osiem osobnych, uniwersalnych historii o miłości, która nie zna granic wieku. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że bohaterowie każdej z nich poznają się przez aplikacje randkowe. Wszystkie odcinki realizowane są z inną obsadą, przez innego reżysera i twórców. Seria będzie dostępna na antenie CANAL+ i w serwisie CANAL+ online.

Osiem różnych historii. Osiem portretów współczesnego świata miłosnych wzlotów i upadków. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość, a bohaterów różni wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki online. Łączy ich za to jedno – chęć znalezienia miłości. To właśnie te, czasem słodko-gorzkie, czasem bawiące do łez lub wzruszające opowieści są bliskie prawdziwemu życiu. Każdy będzie mógł się z nimi utożsamić, bo miłość ma różne oblicza.

Oprócz zwiastuna pokazany został także plakat.

Źrodło: CANAL+ - informacja prasowa