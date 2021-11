Mckenna Grace powróci jako Emma w sequelu horroru ''The Bad Seed'' 0

W 2018 roku dla stacji Lifetime powstał remake nominowanego do Oscara, w aż czterech kategoriach horroru The Bad Seed z 1956 roku. Po trzech latach od premiery zdecydowano się na realizację kontynuacji.

fragment plakatu promującego film ''The Bad Seed''

Do roli Emmy powróci Mckenna Grace, młodziutka aktorka, posiadająca jednak już dość pokaźną filmografię. Wystąpiła m.in. w serialu Nawiedzony dom na wzgórzu oraz filmach takich jak Annabelle wraca do domu, Pogromcy duchów. Dziedzictwo czy Wcielenie.

Grace oprócz sportretowania na ekranie głównej bohaterki, jest także współautorką scenariusza wraz z swoim ojcem Rossem Burge i scenarzystką filmu z 2018 roku – Barbarą Marshall.

Sequel opowie o dalszych losach Emmy, z pozoru typowej, niczym nie wyróżniającej się 15-latki. Akcja kontynuacji rozgrywać będzie się kilka lat po tragicznych wydarzeniach z pierwszego filmu, w którym to zginął ojciec Emmy. Dziewczynka mieszka teraz ze swoją ciotką Angelą i uczęszcza do szkoły średniej. Mąż Angeli zaczyna podejrzewać, że Emma wcale nie jest taka niewinna na jaką wygląda i sugeruje wysłanie jej do szkoły z internatem. Tymczasem w szkole Emmy pojawia się nowa uczennica, która zdaje się znać sekret dziewczyny. To nie daje jej innego wyboru, niż powrót do starych nawyków…

The Bad Seed z 2018 roku opowiadał o losach Emmy i jej ojca, w tej roli Rob Lowe, który zmuszony został do przewartościowania wszystkiego w co wierzył, gdy zaczął podejrzewać, że jego ukochana córka, ma coś wspólnego ze śmiercią kolegi z klasy.

Premiera sequela na antenie Lifetime w 2022 roku.

