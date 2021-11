Amerykański remake ''Zombie express'' zatytułowany został ''Last Train to New York'' 0

Studio New Line Cinema już jakiś czas temu nabyło prawa do nakręcenia remake’u południowokoreańskiego horroru zombie noszącego tytuł Zombie express. Początkowo myślano, iż produkcja nosić będzie tytuł Train to Busan, zmieniono ją jednak na taką, która odzwierciedlać będzie lokalizację filmu.

film ''Zombie express''

Tak więc remake Zombie express pojawi się w kinach najprawdopodobniej jako Last Train to New York, chyba że zmieniony zostanie jeszcze w trakcie produkcji.

Za kamerą tego projektu stanie Timo Tjahjanto, uznany indonezyjski filmowiec, który na swoim koncie ma kilka naprawdę dobrych filmów. Wyreżyserował m.in. thriller Przychodzi po nas noc, horror Macabre, którym zadebiutował w 2009 roku czy film science fiction Portals.

Scenariusz filmu napisze Gary Dauberman, a jednym z producentów jest James Wan, za pośrednictwem swojej firmy Atomic Monster.

Za oryginalny film odpowiada Yeon Sang-ho. Opowiadał on o wybuchu epidemii zombie w Korei Południowej i uciekającymi przed nią pasażerami pociągu jadącego z Seulu do Busan. Produkcja ta doczekała się drugiego filmu, nie będącego co prawda konkretną kontynuacją, ale rozgrywającego się w tym samym świecie. Nosi on tytuł Półwysep i zadebiutował w zeszłym roku.

Myślicie, że amerykański remake będzie równie dobry co południowokoreańska produkcja?

Źrodło: Bloody Disgusting