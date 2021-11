Noomi Rapace jako wiedźma w horrorze ''You Won't Be Alone'' 0

Focus Features już w styczniu wypuści do kin horror 'You Won't Be Alone’, który nosić ma w sobie nadprzyrodzone elementy. Główną rolę w produkcji otrzymała aktorka Noomi Rapace, która w tym roku wystąpiła w dwóch filmach – horrorze Lamb i komedii akcji Netflixa Złe dni.

na zdjęciu Noomi Rapace, film ''Sekrety z przeszłości''

Akcja horroru rozgrywa się w odizolowanej górskiej wiosce w XIX-wiecznej Macedonii. Główną bohaterką jest młoda dziewczyna, która zostaje porwana, a następnie przemieniona w wiedźmę przez starożytnego ducha. Ciekawa życia jako człowiek, którego nie zdążyła jeszcze zbytnio zaznać, młoda wiedźma przypadkowo zabija wieśniaczkę z pobliskiej wioski, a następnie przybiera postać swojej ofiary. Teraz stara się żyć jako człowiek, dalej dzierżąc w sobie przerażającą moc.

You Won’t Be Alone to pełnometrażowy debiut australijsko-macedońskiego scenarzysty o reżysera Gorana Stolevskiego, który na swoim koncie ma krótkometrażówkę z 2017 roku Would You Look at Her. Za jego produkcję odpowiadają Kristina Ceyton i Sam Jennings. W obsadzie filmu oprócz Rapace, znajdują się także Anamaria Marinca, Alice Englert, Carloto Cotta, Felix Maritaud i Sara Klimoska.

Premiera filmu You Won’t Be Alone już 28 stycznia 2022 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting