Mikołajki to wyjątkowy czas dla całej rodziny, a najlepszy scenariusz na spędzenie tego święta to filmowa przygoda w kinach Helios! Niezapomniane bajki, wzruszające historie, moc konkursów z nagrodami oraz Mikołaj z workiem pełnym łakoci – to wszystko czeka na Was w dniach 4-6 grudnia.