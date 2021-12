Nie żyje Lina Wertmüller, pierwsza kobieta nominowana do Oscara w kategorii reżyserskiej 0

Lina Wertmüller, włoska reżyserka oraz scenarzystka nie żyje. Legenda kina miała 93 lata.

W wieku 93 lat zmarła Lina Wertmüller, która przeszła do historii kina, jako pierwsza kobieta nominowana w kategorii najlepszy reżyser do Oscara. Miało to miejsce w roku 1976, a filmem, który przyniósł jej sławę i największe sukcesy artystyczne była produkcja Siedem piękności Pasqualino. Dzieło zdobyło łącznie cztery nominacje do nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowiej.

Oprócz filmu Siedem piękności Pasqualino w jej filmografii znajdziemy także takie tytuły, jak Krwawe zajście pomiędzy dwoma mężczyznami z powodu pewnej wdowy. Podejrzewa się przyczyny polityczne, Miłość i anarchia oraz Koniec świata w deszczową noc.

Warto odnotować, że na początku kariery była asystentką Federica Felliniego i to właśnie on niego uczyła się filmowego rzemiosła.

Źrodło: Deadline