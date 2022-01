Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Vanessa Kirby zagra Józefinę w "Kitbag" 0

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, iż Jodie Comer rezygnuje z występu w Kitbag Ridleya Scotta. Legendarny filmowiec długo nie zwlekał z poszukiwaniami jej następczyni.

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Nominowana w ubiegłym roku do Oscara Vanessa Kirby zastąpi Jodie Comer w historycznym widowisku Kitbag reżyserowanym przez Ridleya Scotta. Wcieli się w postać Józefiny, pierwszej żony Napoleona Bonaparte.

Przypomnijmy, że Jodie Comer, którą niedawno mieliśmy okazję oglądać w filmie Scotta, Ostatni pojedynek, zrezygnowała z występu w Kitbag z powodu konfliktu w jej harmonogramie i nakładających się zdjęciach filmu o Napoleonie z jej próbami na West Endzie.

We francuskiego przywódcę Napoleona Bonaparte wcieli się laureat Oscara za rolę w filmie Joker Joaquin Phoenix. Scenariusz do Kitbag napisał David Scarpa. Produkcja powstaje we współprace Apple’a i 20th Century Studios.

Kitbag ma być spojrzeniem na pochodzenie Napoleona oraz jego bezlitosną wspinaczkę do otrzymania tytułu cesarza Francji. Ma to zostać ukazane poprzez pryzmat jego uzależniającej i często niestabilnej relacji z żoną oraz prawdziwą miłością, Józefiną. Oczywiście na ekranie nie zabraknie próby uchwycenia jego słynnych bitew, strategicznego umysłu oraz wojennego wizjonerstwa.