Jensen Ackles szykuje nowy projekt z DC i Warner Bros.

Jensen Ackles, gwiazda serialu Nie z tego świata, którą już niebawem zobaczymy również w nowych odcinkach serii The Boys, ujawnił, że obecnie pracuje nad projektem opartym na komiksach DC.

"Nie z tego świata"

Jensen Ackles już w marcu ma zadebiutować jako Soldier Boy w nadchodzącym trzecim sezonie The Boys. Aktor ujawnił, że aktualnie pracuje już nad kolejnym projektem opartym na komiksie. Tym razem będzie to produkcja bazująca na komiksach DC.

Projekt jest jednak na wczesnym etapie produkcji i Jensen Ackles nie był gotowy do ujawnienia wielu (no cóż, żadnych) szczegółów Michaelowi Rosenbaumowi w trakcie występu w jego podcaście.

Jest projekt DC, który obecnie rozwijam z Warner Bros. Pictures i kilkoma innymi partnerami, za których trzymam kciuki. Nie zamierzam jednak o tym rozmawiać, ponieważ nie chcę tego zepsuć.

powiedział gwiazdor

Oczywiście po słowach aktora możemy tylko domyślać się o co chodzi. Prawdopodobnie jest to jakiś serial, możliwe, że tworzony z myślą o stacji The CW, która nadal produkuje treści oparte na DC Comics. W grę wchodzi także oryginalny serial dla HBO Max.

Dodatkowo Jensenowi Acklesowi nie są obce prace przy animowanej stronie DC Universe. Swego czasu użyczył głosu Jasonowi Toddowi w Batman w cieniu Czerwonego Kaptura i samemu Mrocznemu Rycerzowi w dwuczęściowej adaptacji Batman: Długie Halloween, więc kolejny animowany film jest również możliwy.

Źrodło: Comicbookmovie