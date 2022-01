"Influencer" z gwiazdą serialu "Stranger Things" w dystrybucji Velvet Spoon! 0

Film Influencer, w którym główną rolę gra Joe Kerry znany z serialu Stranger Things trafi do polskich kin!

fragment plakatu "Influencera"

Film Influencer miał swoją światową premierę na Sundance Film Festival, a w Polsce widzowie mogli obejrzeć produkcję podczas minionej 4. edycji Octopus Film Festival w Gdańsku, gdzie był pokazywany w ramach Konkursu Głównego. Teraz dystrybutor Velvet Spoon poinformował o tym, iż produkcja trafi na ekrany polskich kin w II kwartale 2022 roku.

Kurt (Joe Keery) od lat bezskutecznie marzy o statusie influencera i wielkiej popularności w Internecie. W kolejnej próbie osiągnięcia swojego marzenia zostaje kierowcą taksówki w aplikacji Spree. Gdy nagrywane przez niego filmiki nie zyskują spodziewanego zainteresowania, zaczyna zabijać swoich pasażerów i transmitować morderstwa na żywo w Internecie. A wszystko to w pogoni za subami.

Influencer to drapieżna, wyprodukowana między innymi przez Drake’a i rozgrywająca się w całości na ekranach smartfonów i kamerek GoPro satyra na social media. Czarny humor i groteska mieszają się tu ze społeczną refleksją, a wydarzenia szybko nabierają niespodziewanego tempa. Całość opowiadana jest w intrygujący formalnie sposób znakomicie przystający do poetyki współczesnego Internetu, dzięki czemu Influencer wygląda jak jedyna w swoim rodzaju ekranizacja "GTA" doprawiona nawiązaniami do American Psycho. Patrzy się na to trochę jak na kompilacje wypadków z rosyjskich ulic – wiemy, że nie powinniśmy oglądać, ale nie możemy oderwać wzroku.

Źrodło: VELVET SPOON