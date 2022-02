"Wszyscy święci New Jersey" - kino gangsterskie w najlepszym wydaniu już na Blu-ray i DVD! 0

Wszyscy święci New Jersey, wyczekiwany film studia New Line Cinema, prequel przełomowego i nagradzanego serialu Davida Chase’a produkcji HBO Rodzina Soprano, na DVD i Blu-ray™ już 9 lutego.

"Wszyscy święci New Jersey"

Wszyscy święci New Jersey to opowieść o młodym Anthonym Soprano, który dorasta w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Newark. Staje się mężczyzną akurat wtedy, kiedy gangsterzy, rywalizujący z wszechmocną rodziną DiMeo, rzucają jej wyzwanie, pragnąc przejąć władzę nad rozdartym konfliktami rasowymi miastem. Zmieniające się czasy nie oszczędzają też ubóstwianego przez Anthony’ego wuja, Dickiego Moltisantiego, zmagającego się z kłopotami w życiu zawodowym i osobistym. To on właśnie sprawi, że podatny na wpływy nastoletni siostrzeniec stanie się potężnym szefem mafii, którego poznamy później jako Tony’ego Soprano.

Na przestrzeni sześciu sezonów Rodzina Soprano przełamywała schematy i zdobywała niezliczone nagrody za unikalne przedstawienie historii włosko-amerykańskiej rodziny, powiązanej zarówno więzami krwi, jak i działalnością przestępczą. Przesycony czarnym humorem serial pokazywał pełen przemocy świat zorganizowanej przestępczości, rażącej niewierności i oszustw, ale także codzienne zmagania rodzinne: troskę o starzejących się rodziców oraz wychowanie własnych dzieci. W ciągu kilku lat powstawania, Rodzina Soprano zdobyła sobie rzesze fanów na całym świecie. To dość dziwne, ale widzowie się z nimi utożsamili – mówił twórca serialu, a zarazem scenarzysta Wszystkich świętych New Jersey David Chase.

Poza Anthonym Soprano, w którego wcielił się Michael Gandolfini, syn słynnego odtwórcy serialowej roli, w napisanym przez Chase’a scenariuszu znalazło się miejsce dla wielu postaci dobrze znanych z popularnego serialu. Jest tutaj matka głównego bohatera – Livia, jego wujek Junior, czy nawet młodzi gangsterzy, których dalsze losy dobrze znane są fanom Rodziny Soprano: Paulie Walnuts, Silvio Dante czy Big Pussy Bonpensiero. Cała opowieść obraca się jednak wokół relacji z jedną osobą – wujkiem, którego w swoim dorosłym życiu Tony będzie wspominał wielokrotnie, na długo po jego śmierci: Dickiem Moltisantim.

Zdaniem Davida Chase’a, obsadzony w tej roli Alessandro Nivola, będący potomkiem włoskich migrantów, sprawdził się znakomicie: podobnie jak Mark Twain mówił o swojej żonie i przeklinaniu: ”zna słowa, ale nie zna melodii”, tak Alessandro, jeśli chodzi o włosko-amerykańską mowę nie tylko zna słowa, ale również melodię. Potrafi z niej korzystać i jest do tego niezwykle uzdolnionym aktorem.

Mimo wszystko twórcy postarali się, aby film oparty na historii znanej z Rodziny Soprano, nie był przeznaczony wyłącznie dla fanów serialu. Będąc jednocześnie głęboko zakorzenionym w świecie dobrze znanym ze słynnej produkcji telewizyjnej, przekłada akcenty, opowiada historie do tej pory funkcjonujące wyłącznie w mglistych wspomnieniach. W ten sposób opowieść zyskuje jakość jako samodzielny film, który z łatwością doceniają nie tylko fani Rodziny Soprano, ale również osoby jeszcze go nie znające.

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU DVD:

Materiały filmowe: Jak tworzono New Jersey oraz Honor rodziny Soprano

Sceny niewykorzystane

DODATEK SPECJALNY W WYDANIU BLU-RAY™:

Sceny niewykorzystane

Źrodło: Galapagos