Pierwsze damy w zwiastunie serialu ''The First Lady'' 1

Showtime opublikowało pełną zapowiedź swojej antologicznej produkcji The First Lady, która opowie nam o życiu i wpływie na politykę Stanów Zjednoczonych Pierwszych Dam Ameryki.

serial ''The First Lady''

Akcja serialu The First Lady rozgrywać ma się głównie we wschodnim skrzydle Białego Domu, w którym to w ukryciu nierzadko zapadały najważniejsze dla świata decyzje. Bardzo często w ich podjęciu swój wielki udziały miały pierwsze damy, które wyróżniała charyzma, dynamika oraz odwaga.

Pierwszy sezon serialu skupi się na trzech wielkich Damach Ameryki – Michelle Obamie, Eleanor Roosevelt i Betty Ford. Zobaczymy jak te silne kobiety radziły sobie z przeszkodami, obowiązkami i konsekwencjami związanymi z ich stanowiskiem.

Produkcja ta opisywana jest przez media jako amerykańska wersja brytyjskiego hitu The Crown.

Obsadę prowadzą Viola Davis jako Michelle Obama, Michelle Pfeiffer jako Betty Ford i Gillian Anderson jako Eleanor Roosevelt. Oprócz nich na ekranie zobaczymy także Dakotę Johnson, O.T. Fagbenle, Aarona Eckharta, Kiefera Sutherlanda, Ellen Burstyn, Lily Rabe i Rhysa Wakefielda. Twórcą i scenarzystą antologii jest Aaron Cooley. Reżyserią i produkcją wykonawczą zajęła się Susanne Bier.

Premiera serialu The First Lady 17 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: Showtime