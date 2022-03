Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sharon Stone zagra czarny charakter w produkcji DC 0

Nominowana do Oscara Sharon Stone zagra w uniwersum DC. Aktorka dołącza do obsady komiksowego widowiska.

Sharon Stone - "Spisek"

Sharon Stone zagra Victorię Kord w projekcie DC zatytułowanym "Blue Beetle" – pierwszym filmie studia o latynoskim superbohaterze. Victoria Kord będzie nową postacią, specjalnie napisaną na potrzeby filmu.

To nie jedyne nowe nazwisko w obsadzie filmu. Na ekranie pojawi się także Raoul Max Trujillo, który sportretuje postać zwaną Carapax the Indestructible Man – to zły facet, który został uwięziony w ciele potężnego i wytrzymałego robota.

W roli głównej pojawi się Xolo Maridueña, czyli aktor doskonale znany fanom serialu Cobra Kai.

Blue Beetle to przydomek trzech różnych komiksowych superbohaterów. W postać tą na kartach komiksów wcielali się po kolei Garret Dan, Ted Kord i Jaime Reyes. To właśnie w tego ostatniego wcieli się Xolo Maridueña. Nadzwyczajne moce posiadł podczas Infinite Crisis i został nowym nosicielem Skarabeusza. Dzięki niemu otrzymał wiele mistycznych broni i zwiększoną prędkość oraz siłę.

Premiera "Blue Beetle" 18 sierpnia 2023 roku.

Źrodło: The Wrap