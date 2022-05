Paweł Domagała w zwiastunie "Na chwilę, na zawsze" - nowy film reżysera "Mojego roweru" 0

Kino Świat pokazało pierwszy oficjalny zwiastun filmu Na chwilę, na zawsze.

"Na chwilę, na zawsze"

Przebojowa idolka nastolatków oraz popularny niegdyś piosenkarz z mroczną tajemnicą. Ich spotkanie zmieni wszystko, a miłość poruszy do łez! Zdobywca Fryderyka, Paweł Domagała, w podwójnej roli – aktora i scenarzysty – w pełnym emocji i muzyki romansie Na chwilę, na zawsze. U jego boku debiutująca na dużym ekranie Martyna Byczkowska, znana z brawurowej roli w serialu Netflix W głębi lasu. Wszystko to w nowym filmie Piotra Trzaskalskiego, reżysera hitu Mój rower.

W filmie Na chwilę, na zawsze popularny aktor i muzyk, którego płyty królują na listach sprzedaży, a teledyski na YouTube zebrały już ponad 200 mln odtworzeń, wciela się w byłego rockmana, który po skończonej karierze pomaga młodym ludziom na zakręcie życia. Co stanie się, gdy los zwiąże go z przebojową wokalistką, znaną z wielkiego talentu, ale też buntowniczego stylu życia? Czy dwie, tak bardzo różne osoby, może połączyć coś więcej niż muzyka?

Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu popularności – w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec (Ireneusz Czop), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej. Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Domagała) – charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

Na chwilę, na zawsze w kinach 15 lipca 2022 roku.

Źrodło: Kino Świat