Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć – premiera serialu o relacji ojciec-córka od StudiaCanal i TCC

Jeszcze tego lata na Canal+ zadebiutuje serial Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć. Produkcja ta jest adaptacją bestsellerowej powieści Marca Levy'ego, najbardziej poczytnego francuskiego pisarza, zaraz po Albercie Camusie.

Serial Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć to opowieść o różnych obliczach miłości, trudnych relacjach i szansie nadrobienia straconego czasu. To sentymentalna podróż przez najpiękniejsze miasta Europy: Paryż, Amsterdam, Berlin i Madryt. Podróż sentymentalna, ale niepozbawiona nuty futuryzmu.

Od kiedy pamięta, Julia Saurel (Alexandra Maria Lara) miała trudne relacje z ojcem Michelem (Jean Reno). Aktualnie jest w trakcie przygotowań do ślubu z Adamem. Na trzy dni przed tym wyjątkowym dla niej dniem odbiera telefon. Tak jak przewidywała, ojciec nie będzie w stanie uczestniczyć w ślubie. Tym razem jednak Julia musi przyznać, że Michel ma naprawdę dobrą wymówkę. Właśnie umarł.

Ale wraca. Jako naturalnych rozmiarów android będący wierną kopią Michela. Robot zawiera w sobie wszystkie wspomnienia ojca, ale jego bateria wystarczy jedynie na siedem dni i nie może zostać ponownie naładowana. Ojciec i córka mają tylko tydzień, aby odnaleźć w sobie wzajemną miłości, zaufanie, przebaczenie i pojednanie. Razem wyruszają w podróż przez Europę. Ojciec ma jednak dodatkowy plan. Chce pomóc Julii odszukać utraconą przed laty miłość. Czy utraconą na zawsze, jak do tej pory myślała kobieta? Czy to niesamowite spotkanie wywróci do góry nogami poukładane życie Julii?

'Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć' to opowieść o relacji ojciec-córka. O tym, co pozostaje niewypowiedziane, kiedy cisza i wzajemna rezerwa niszczą tę piękną więź. To także opowieść o sile pierwszej miłości, poszukiwaniu szczęścia i o tym, co możemy zrobić, gdy dostaniemy drugą szansę. Seria jest oryginalna w swojej subtelnej fuzji gatunków. Będziecie się śmiać i płakać. Zabiera widza w podróż przez kraje, ale również w czasie, prowadzi przez dwie epoki, od lat 2000-ych do późnych lat 80-tych i upadku muru berlińskiego mówi Marc Levy.

Serial premierowo został pokazany na odbywającym się w czerwcu Festiwalu Telewizji w Monte Carlo. W rolach głównych występują Jean Reno i Alexandra Maria Lara. Za reżyserię odpowiada Miguel Courtois.

Dokładna data premiery serialu zostanie niedługo podana. Trafi on na Canal+ Premium i Canal+ online.

Źrodło: Canal+