Remake ''Widzę, widzę'' zmierza na Amazon - poznajcie datę premiery

Hollywoodzki remake austriackiego thrillera psychologicznego Widzę, widzę coraz bliżej. Produkcja jest już na etapie ostatnich poprawek. W związku z tym platforma Amazon Prime Video, na którą trafi film ogłosiła datę jego premiery.

film ''Widzę, widzę''

Noszący tytuł Goodnight Mommy remake w wspomnianym serwisie streamingowym zadebiutuje 16 września tego roku.

Film opowie o kobiecie, która przeszła operację plastyczną. Na jej powrót do domu czekają jej dziewięcioletni bliźniaczy synowie. Po powrocie kobieta zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie – unika swoich dzieci, chce ciszy i spokoju. To powoduje, iż bracia zaczynają coś podejrzewać. Obawiają się, że osoba, która mieszka teraz z nimi pod jednym dachem, to wcale nie ich kochana mama, a obca, która ją udaje. Bliźniacy postanawiają dowiedzieć się prawdy.

W głównej roli Naomi Watts. W bliźniaków wcielają się Cameron i Nicholas Crovetti. Na ekranie w drugoplanowych rolach ujrzymy Jeremy'ego Bobba, Crystal Lucasa-Perry’ego i Petera Hermanna. Za kamerą remake’a stanął Matt Sobel, a scenariusz napisał Kyle Warren. W projekt zaangażowani jako producenci wykonawczy są reżyserzy oryginalnego filmu – Veronika Franz i Severin Fiala.

Źrodło: Bloody Disgusting