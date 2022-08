Johnny Depp jako król Ludwik XV. Jest pierwsze zdjęcie 0

Ujawniono pierwsze zdjęcie Johnny'ego Deppa z filmu Jeanne du Barry. Aktor wcieli się w rolę króla Ludwika XV, za reżyserię odpowiada Maïwenn, która zresztą występuje także w produkcji jako tytułowa kurtyzana.

Johnny Depp

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 26 lipca i trwały 11 tygodni. Produkcja jest pierwszą rolą Deppa w filmie fabularnym od trzech lat, co wiązało się m.in. z burzliwym procesem o zniesławienie przeciwko byłej żonie Amber Heard.

Ambitny dramat jest swobodnie inspirowany życiem Joanny du Barry, ostatniej kochanki Ludwika XV na dworze wersalskim, po Madame de Pompadour. Tytułowa bohaterka jest urodzoną w biedzie młodą kobietą z klasy robotniczej, głodną kultury i przyjemności, która wykorzystuje swoją inteligencję i urok, by wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubioną towarzyszką Ludwika XV. Nieświadomy jej statusu kurtyzany, dzięki ich związkowi odzyskuje apetyt na życie. Zakochują się w sobie do szaleństwa. Wbrew wszelkiej przyzwoitości i etykiecie, Jeanne przenosi się do Wersalu, a jej przyjazd gorszy dwór.

podpis pod obrazkiem

W pozostałych rolach występują m.in. Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory i India Hair. Maïwenn nie tylko wyreżyserowała i wystąpiła w roli głównej, ale także napisała scenariusz z Teddym Lussi-Modestem.

Źrodło: deadline.com