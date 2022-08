''Amerykański żigolak'' powraca! Zobacz nowy zwiastun serialu Showtime 0

Stacja Showtime opublikowała nową zapowiedź serialu American Gigolo. Produkcja ta jest serialową kontynuacją filmu Amerykański żigolak mającego swoją premierę w 1980 roku.

Jon Bernthal, serial ''The Punisher''

Akcja sequela rozgrywać ma się 15 lat po wydarzeniach z oryginalnego filmu. Główny bohater Julian Kaye jak pamiętamy został aresztowany za morderstwo. Teraz wychodzi na wolność. W zupełnie nowym dla siebie świecie będzie walczył o znalezienie swojego miejsca we współczesnym seksbiznesie panującym w Los Angeles. W międzyczasie będzie także starał się dowiedzieć prawdy o sytuacji, która wysłała go do więzienia lata temu. Julian będzie miał także nadzieję na ponowne zejście się z Mitchelle, która jest jego jedyną, prawdziwą miłością. Mężczyzna ma także pewne podejrzenia co do jej obecnego męża. Uważa, że jest on tym, który przed laty wrobił go w morderstwo.

W tytułowego żigolo wciela się Jon Bernthal. Przejmuje tą rolę po Richardzie Gere'u, który to wystąpił w oryginalnej produkcji. W obsadzie sequela są także Gretchen Mol jako Michelle, Rosie O'Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle jako Johnny, młodsza wersja głównego bohatera, Leland Orser i Wayne Brady jako Lorenzo, najlepszy przyjaciel i mentor Juliana.

Premiera serialu American Gigolo już 9 września.

Źrodło: ComingSoon