Jedna z gwiazd produkcji, aktorka Alison Brie wyjawiła, że trwają rozmowy negocjacyjne związane z filmem pełnometrażowym na bazie serialu Community. Dan Harmon potwierdził te doniesienia w trakcie rozmowy z The Wrap:

Kiedy, więc powinniśmy się spodziewać filmu? Współtwórca kultowego serialu animowanego Rick and Morty nie potrafi niestety dokładnie odpowiedzieć na to pytanie:

Mówię to z ostrożnością, ponieważ są momenty, że publiczność pomyśli "za rok, dwa lata?", ja mógłbym powiedzieć to, co powiedziałem trzy lata temu i byłoby to prawie tak samo trafne. Czy możesz sobie wyobrazić co by się stało gdybym powiedział to trzy lata temu? Naraziłbym ludzi na trzy lata obraźliwego zaniedbania i sprawienia, że czują się zapomniani, a przecież trudno jest nie powiedzieć nic.