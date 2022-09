Serwis Chomikuj.pl uznany za bezpośredniego naruszyciela praw autorskich 0

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie pozwu Stowarzyszenia Filmowców Polskich przeciwko Chomikuj.pl wybrzmiewa wyraźnie: platformy udostępniające nielegalne treści swoich użytkowników będą pociągane do odpowiedzialności. Ich działania będą kwalifikowane już nie tylko jako pomocnictwo w naruszeniu praw autorskich, ale jako współsprawstwo bezpośrednie. Platformy zobowiązane zostaną do usunięcia nielegalnie udostępnionych filmów, ale także do blokowania dostępu do nich w przyszłości.

Sąd Najwyższy oparł się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, w szczególności na wyroku z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawach połączonych dotyczących działalności platformy YouTube oraz Cyando. W ślad za tym wyrokiem Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli podmiot praw autorskich powiadomi usługodawcę o istnieniu naruszenia, usługodawca jest nie tylko zobowiązany do niezwłocznego usunięcia danych treści lub zablokowania do nich dostępu, ale także do podjęcia odpowiednich środków w celu przeciwdziałania dalszym naruszeniom. Stanowi to potwierdzenie dopuszczalności orzekania tzw. obowiązków notice and stay-down. Takie stanowisko odpowiada regulacjom przewidzianym w dyrektywie DSM, która obok dotychczasowego obowiązku usuwania treści naruszających prawa autorskie w reakcji na odpowiednie zgłoszenie (tzw. procedura notice and take down) zobowiązuje usługodawców hostingowych do dokonywania weryfikacji udostępnionych treści tak, aby zapewnić brak dostępu do tych utworów w przyszłości (tzw. procedura notice and stay down). Co istotne, usługodawca, który nie spełni tych obowiązków, nie może powoływać się na wyłączenie odpowiedzialności dla dostawców usług hostingu.

W ocenie SN przyznanie w prawodawstwie unijnym poszkodowanemu ochrony poprzez umożliwienie skorzystania ze środków mających na celu zapobieżenia wszelkim dalszym szkodom potwierdza dopuszczalność zastosowania art. 439 k.c. do roszczeń osoby, której grozi szkoda na skutek zachowania się innej osoby. Chodzi o sytuację, gdy szkoda jeszcze nie powstała, ale jej nastąpienie jest w wysokim stopniu prawdopodobne i potrzebne jest unormowanie akcji prewencyjnej, która ma zapobiec jej powstaniu w przyszłości. Sąd Najwyższy przesądził także, że art. 79 ustawy o prawie autorskim stosuje się do tzw. pośrednich naruszycieli, a zatem podmiotów, co do których stosunkowo powszechnie uważano, iż mogą jedynie odpowiadać za ułatwienie dokonanych przez tzw. użytkowników naruszeń (pomocnictwo)”

Źrodło: https://www.zapa.org.pl/