Lucy Liu w u boku Evansa i The Rocka w obsadzie ''Red One'' 0

Obsada nowego, wysokobudżetowego filmu akcji Amazona powiększyła się o kolejne znane nazwisko. Angaż w produkcji Red One otrzymała Lucy Liu.

Lucy Liu, ''Dlaczego kobiety zabijają''

Aktorka znana z serialu Dlaczego kobiety zabijają wystąpi u boku weteranów kina akcji – Dwayne'a Johnsona i Chrisa Evansa.

Fabularne szczegóły produkcji trzymane są w dalszym ciągu w tajemnicy. Jedyne co zdradzono, to że ma to być wysokobudżetowa, pełna akcji komedia przygodowa, która przeniesie nas w różne zakątki kuli ziemskiej. Red One ma zapoczątkować nowe uniwersum filmów trzymajacych się wakacyjnej lekkiej formuły, ale mających w sobie jednak dużo z typowego przeboju pełnego wybuchów, pościgów i różnie pojętej akcji.

Za reżyserię i produkcję Red One odpowie Jake Kasdan, który ponownie po dwóch filmach z serii ’’Jumanji’’ spotka się na planie z Dwayne Johnsonem. Scenariusz do filmu pisze Chris Morgan, najbardziej znany z serii ’’Szybcy i wściekli’’, opierając się na historii wymyślonej przez Hirama Garcię.

Premiera Red One planowana jest na okres wakacyjny przyszłego roku.

Lucy Liu kojarzyć możecie także z romantycznej komedii Swatamy swoich szefów. W tym roku zaś wejdzie do kin film Shazam! Gniew bogów, w którym to sportretowała Kalypso.

