Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "Przejście"

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu Przejście.

Seans pod tytułem: Przejście odbędzie się 03.11.2022 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Został uszkodzony most łączący świat żywych ze światem umarłych. W związku z tym do Marii wiadomość o jej śmierci dociera z opóźnieniem. Maria wychodzi z domu, po drodze spotyka ludzi, którzy przechodzą obok niej obojętni, ledwo ją zauważają. Obcy natomiast nie chcą widzieć jej wcale. Maria wraca do Matki, do domu, którego się pozbyła z życiorysu. Przywieziono już jej ciało. Zaczynają się tradycyjne obrzędy. Łapiduch oporządza ciało przed pochówkiem. Rodzina stara się nakłonić Marię, by zobaczyła ciało i się zidentyfikowała. To warunek konieczny, by dotarło do niej, że nie żyje. Pogodzenie się z tym faktem ma jej oraz jej bliskim przynieść ulgę. Ale Maria buntuje się. Nie zgadza się na śmierć.

Poniżej zwiastun filmu:

