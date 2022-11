Keanu Reeves nadal w dobrej formie - zobacz pierwszy zwiastun filmu ''John Wick 4'' 0

Studio Lionsgate prezentuje pierwszy pełny zwiastun oczekiwanego czwartego filmu z serii '’John Wick'’. Do tytułowej roli powraca oczywiście Keanu Reeves.

Akcja nowej części rozegra się na kilku kontynentach. John Wick zahaczy o Japonię, Jordanię, Niemcy, Francję i Stany Zjednoczone. Ten były płatny zabójca będący na ścieżce zemsty przygotowuje się do przetrzebienia struktur organizacji The High Table Stołu po wydarzeniach z trzeciego filmu. Zanim jednak to mu się uda i odzyska wolność, Wick będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi posiadającemu bardzo potężnych sojuszników na całym świecie i mającemu taką siłę, że nawet starzy przyjaciele zmieniają się w zaciekłych wrogów…

Za reżyserię czwartego filmu z serii odpowiada Chad Stahelski. Pracował on na scenariuszu autorstwa Shay'a Hattena i Michaela Fincha. Na ekranie oprócz Reevesa ujrzymy Lance Reddicka, Iana McShane'a, japońsko-brytyjską gwiazdę muzyki pop – Rinę Sawayama, Shamier Anderson, Billa Skarsgarda, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada i Donnie Yen.

Premiera filmu John Wick 4 już 24 marca 2023 roku.

John Wick był najlepszym płatnym zabójcą w USA, ale dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Po jej śmierci nie dane mu jest jednak w spokoju przeżyć żałoby. Gdy syn rosyjskiego mafiosa odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej, zemsta jest tylko kwestią czasu. Przestępczy świat na wieść o tym, że John Wick wrócił do gry, zamiera w przerażeniu, a rosyjski mafioso wydaje na niego wyrok śmierci.

Źrodło: ComingSoon