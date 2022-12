''Indiana Jones 5'' - poznajcie tytuł oraz zobaczcie plakat i zwiastun! 0

Nareszcie doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna piątego filmu o Indianie Jonesie, najsłynniejszym na świecie podróżniku i archeologu, w którego od samego początku wciela się Harrison Ford. Lucasfilm ujawnił także oficjalny tytuł widowiska i zaprezentował plakat.

''Indiana Jones and the Dial of Destiny''

Piąty film z serii '’Indiana Jones'’ wejdzie do kin jako Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Zobaczcie jak prezentuje się zwiastun. Jest on pełen emocji i akcji, czyli ma wszystko to czego mogliśmy się spodziewać. Ford jak widać jest w doskonałej kondycji.

Film wyreżyserował James Mangold. Pracował on na scenariuszu autorstwa Jez Butterworth i John-Henry Butterworth. Mangold przejął swoje stanowisko po Stevenie Spielbergu, który w ubiegłym roku z niego zrezygnował. Oprócz Forda w obsadzie są także Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones i Antonio Banderas.

Akcja filmu rozegra się pod koniec lat 60. XX wieku. Indiana Jones ponownie stanie oko w oko z nazistami. Dalsze szczegóły fabularne nie są znane.

Poniżej oficjalny plakat promujący produkcję. Oczywiście przedstawia on głównego bohatera.

Premiera Indiana Jones and the Dial of Destiny wyznaczona jest na 30 czerwca 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon