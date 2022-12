Ogłoszono nominacje do Złotych Globów 2023 0

Ogłoszono nominacje do 80. edycji Złotych Globów. Najwięcej szans na statuetkę ma film Duchy Inisherin, z Colinem Farrellem i Brendanem Gleesonem w rolach głównych, który otrzymał osiem nominacji. Na liście niestety zabrakło IO Jerzego Skolimowskiego.

Tymczasem sitcom Misja podstawówka zdominował kategorię telewizyjną z pięcioma nominacjami. Aktualny hit Netflixa Wednesday otrzymał dwie nominacje, w tym dla najlepszego serialu telewizyjnego — musicalu lub komedii oraz dla najlepszej aktorki dla Jenny Ortegi.

80. ceremonia rozdania Złotych Globów, prowadzona będzie przez aktora komediowego Jerroda Carmichaela, odbędzie się we wtorek, 10 stycznia.

Poniżej znajduje się pełna lista nominacji.

NAJLEPSZY DRAMAT

Avatar: Istota wody

Elvis

Fabelmanowie

Tár

Top Gun: Maverick!

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – Wieloryb

Hugh Jackman – Syn

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman – Imperium światła

Viola Davis – Królowa wojownik

Ana de Armas – Blondynka

Michelle Williams – Fabelmanowie

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL

Babilon

Duchy Inisherin

Wszystko wszędzie naraz

Glass Onion: Film z serii Na noże

W trójkącie

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Diego Calva – Babilon

Daniel Craig – Glass Onion: Film z serii Na noże

Adam Driver – Biały szum

Colin Farrell – Duchy Inisherin

Ralph Fiennes – Menu

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Lesley Manville – Paryż pani Harris

Margot Robbie – Babilon

Anya Taylor-Joy – Menu

Emma Thompson – Powodzenia, Leo Grande

Michelle Yeoh – Wszystko wszędzie naraz

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE

Brendan Gleeson – Duchy Inisherin

Barry Keoghan – Duchy Inisherin

Brad Pitt – Babilon

Ke Huy Quan – Wszystko wszędzie naraz

Eddie Redmayne – Dobry opiekun

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE

Angela Bassett – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Kerry Condon – Duchy Inisherin

Jamie Lee Curtis – Wszystko wszędzie naraz

Dolly De Leon – W trójkącie

Carey Mulligan – Jednym głosem

NAJLEPSZY REŻYSER

James Cameron – Avatar: Istota wody

Daniel Scheinert, Daniel Kwan – Wszystko wszędzie naraz

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Duchy Inisherin

Steven Spielberg – Fabelmanowie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY

Tár

Wszystko wszędzie naraz

Duchy Inisherin

Women Talking

Fabelmanowie

NAJLEPSZA MUZYKA

Duchy Inisherin

Guillermo del Toro: Pinokio

Women Talking

Babilon

Fabelmanowie

*NAJLEPSZA PIOSENKA *

Carolina – Gdzie śpiewają raki

Ciao Papa – Guillermo del Toro: Pinokio

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu

Naatu Naatu – RRR

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY

Na zachodzie bez zmian

Argentyna, 1985

Blisko

Podejrzana

RRR

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Guillermo del Toro: Pinokio

Inu-Oh

Marcel Muszelka w różowych bucikach

Kot w butach: Ostatnie życzenie

To nie wypanda

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

Zadzwoń do Saula

The Crown

Gra o tron: Ród Smoka

Ozark

Rozdzielenie

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jeff Bridges – Stary człowiek

Kevin Costner – Yellowstone

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Zadzwoń do Saul

Adam Scott – Rozdzielenie

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Emma D'Arcy – Ród Smoka

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – The Crown

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Euforia

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA

(Misja: Podstawówka) Misja podstawówka (2021-) (f992741!=)

The Bear

Komediantki

Zbrodnie po sąsiedzku

Wednesday

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Zbrodnie po sąsiedzku

Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White – The Bear

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Quinta Brunson – Misja: Podstawówka

Kaley Cuoco – Stewardesa

Selena Gomez – Zbrodnie po sąsiedzku

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM, KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

John Lithgow – Stary człowiek

Jonathan Pryce – The Crown

John Turturro – Rozdzielenie

Tyler James Williams – Misja: Podstawówka

Henry Winkler – Barry

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM, KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

Elizabeth Debicki – The Crown

Hannah Einbinder – Hacks

Julia Garner – Ozark

Janelle James – Misja: Podstawówka

Sheryl Lee Ralph – Misja: Podstawówka

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY

Czarny ptak

Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Zepsuta krew

Pam i Tommy

Biały Lotos

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Taron Egerton – Czarny ptak

Colin Firth – Schody

Andrew Garfield – Pod sztandarem nieba

Evan Peters – Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Sebastian Stan – Pam i Tommy

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Jessica Chastain – George i Tammy

Julia Garner – Kim jest Anna?

Lily James – Pam i Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried – Zepsuta krew

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

F. Murray Abraham – Biały Lotos

Domhnall Gleeson – Pacjent

Paul Walter Hauser – Czarny ptak

Richard Jenkins – Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Seth Rogen – Pam i Tommy

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Jennifer Coolidge – Biały Lotos

Claire Danes – Rozterki Fleishmana

Daisy Edgar-Jones – Pod sztandarem nieba

Niecy Nash – Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Aubrey Plaza – Biały Lotos

Źrodło: goldenglobes.com