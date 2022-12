Rozmawiając z Deadline podczas premiery Avatar: Istota wody, Landau potwierdził, że kontynuacja Alita: Battle Angel jest jednym z projektów, nad którymi ma nadzieję wkrótce pracować, zaraz po kolejnych odsłonach Avatara. Zdradził, że wciąż trwają rozmowy na temat potencjalnego projektu z reżyserem pierwszego filmu, Robertem Rodriguezem.

Cóż, jest mały film zatytułowany Alita: Battle Angel, do którego chcielibyśmy wrócić i zrobić kontynuację, rozmawiałem o tym z Robertem [Rodriguezem] i mam nadzieję, że dojdzie to do skutku – zdradził Landau