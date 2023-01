"Wyrwa" nowy polski thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Co wiemy o filmie 0

kadr z filmu "Wyrwa"

Głównym bohaterem filmu jest Maciek (Tomasz Kot), którego życie zmienia tajemniczy wypadek samochodowy. W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Karolina Gruszka). Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Grzegorz Damięcki) – aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił…

Jest w Wyrwie coś ważnego o świecie i o nas samych. Odnalazłem w tej historii pewne elementy, które zainteresowały mnie osobiście, czyli temat kondycji mężczyzn we współczesnym świecie, ich sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To nie jest jednak opowieść tragiczna, o żałobie czy traumie, ale o próbie wyjścia z niej. Intryga kryminalna służy tutaj do tego, by dać bohaterom powód do działania; bo jeśli stanie się coś złego nie powinniśmy zapadać się w smutku i żalu, a właśnie działać, iść dalej – mówi reżyser Bartosz Konopka.

W pozostałych rolach występują: Olga Bołądź, Maria Pakulnis, Marta Stalmierska i Konrad Eleryk.​ Za reżyserię odpowiada Bartosz Konopka, a scenariusz stworzył Marcin Ciastoń. Film jest fabularną produkcja CANAL+ ORIGINAL i trafi do kin 17 marca.

Źrodło: Canal +