''Wystrzałowe wesele'' jeszcze w tym miesiącu trafi do streamingu 0

Obecnie komedia akcji Wystrzałowe wesele bryluje na kinowych ekranach. Jednak bardzo szybko produkcji tej doczekamy się w streamingu. Będzie to jeszcze w tym miesiącu.

fragment plakatu promującego film ''Wystrzałowe wesele''

Film już 27 stycznia trafi do biblioteki Amazon Prime Video. Platforma wraz z podaniem tej informacji wypuściła do sieci zwiastun komedii. Możecie zobaczyć go poniżej.

Głównymi bohaterami filmu Wystrzałowe wesele jest para narzeczonych: Darcy (w tej roli Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel). Planują w końcu sformalizować swój związek, ale zamieszanie wokół przygotowań do ślubu i wesela wyssie z nich całą energię i entuzjazm. Swoje trzy grosze dołożą też Carol (Jennifer Coolidge), matka pana młodego, oraz Sean, były chłopak Darcy, w którego wciela się Lenny Kravitz. Na domiar złego, na uroczystości, która zostanie zorganizowana na rajskiej wyspie, pojawią się nieoczekiwani goście. I tak przysięga „nie opuszczę cię aż do śmierci” nabierze nowego wymiaru.

Za reżyserię tej komedii odpowiada Jason Moore twórca takich produkcji jak Pitch Perfect i Siostry. Scenariusz napisał Mark Hammer, dla którego jest to dopiero drugi wysokobudżetowy projekt w karierze po romantycznej komedii Romans na dwie noce.

Źrodło: Amazon Prime Video