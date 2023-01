Jim Caviezel powróci do roli Jezusa Chrystusa. W tym roku zaczną się zdjęcia do sequela ''Pasji'' 0

Chrystus umarł i Chrystus zmartwychwstał. Tak też stanie się w kontynuacji hitowego i niezwykle brutalnego religijnego filmu Mela Gibsona Pasja. Zdjęcia do sequela rozpocząć mają się jeszcze w tym roku.

Produkcja nosi tytuł The Passion of the Christ: Resurrection. Polskie tłumaczenie to Pasja: Wskrzeszenie. Do roli Jezusa po latach powróci Jim Caviezel. Ekipa na plan wejdzie wiosną.

Fabuła sequela ukaże nam to co mogło dziać się w trakcie tych trzech dni pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Pasja w reżyserii Gibsona trafiła do kin w 2004 roku. Przedstawia ona ostatnie dni życia Chrystusa, jego drogę krzyżową i ukrzyżowanie. Film zanim wszedł na ekrany kin już wzbudził ogromne emocje i kontrowersje. Obraz zamiast ukazać "cierpienie duchowe" Jezusa, ukazuje Go jako okropnie cierpiącego (fizycznie) człowieka – to właśnie zadecydowało o tym, iż film ma tak wielu przeciwników. Film wręcz "ocieka" krwią – sceny zarówno biczowania, jak i samej śmierci Jezusa na krzyżu, są ukazane bardzo realistycznie.

Produkcja okazała się jednak wielkim kasowym sukcesem zarabiając 612 milionów przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 milionów.

Źrodło: Dark Horizons