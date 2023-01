Data premiery oraz pierwsze fragmenty sequela "Tyler Rake: Ocalenie" 0

Netflix ujawnił kiedy będziemy mogli usiąść i ponownie rozkoszować się walecznością bohatera akcji Chrisa Hemswortha w Extraction 2. Gigant streamingowy ujawnił, że sequel Tyler Rake: Ocalenie zadebiutuje 16 czerwca 2023 r. Oprócz daty premiery mamy także pierwsze fragmenty produkcji.

fragment plakatu filmu ''Tyler Rake: Ocalenie'

Wydana w 2020 roku Tyler Rake: Ocalenie przedstawia gwiazdę Marvela, Chrisa Hemswortha, jako czarnorynkowego najemnika o imieniu Tyler Rake, który nie ma nic do stracenia dzięki swojej długiej, pełnej przemocy karierze. W najgorszym momencie Rake otrzymuje szansę na odkupienie, gdy zostaje zatrudniony do uratowania uwięzionego syna międzynarodowego barona narkotykowego.

Po uznaniu za zmarłego, najemnik Tyler Rake powraca na kolejną misję o wysoką stawkę. Ta wyprawa polega na włamaniu się do nieprzeniknionego więzienia w celu uratowania rodziny bezlitosnego gruzińskiego gangstera. Zadanie to powinno dostarczać wszelkiego rodzaju wymówek do uderzania pięściami, strzelania kulami i pozostawiania po sobie wielu martwych popleczników.

Za sterami ponownie stanie Sam Hargrave. Jeśli chodzi o obsadę to wiadomo tylko o tym, iż znajduje się w niej Chris Hemsworth. Reszta nazwisk nie jest na razie znana.

Źrodło: Netflix